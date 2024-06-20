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Украина получила от Германии спецтехнику для восстановления энергоинфраструктуры

Фото: Германия передала Украине спецтехнику для восстановления энергоинфраструктуры (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Александр Белоус

Украина получила от Германии новую партию спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры. Это два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, это часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро, приобретенных в рамках Украинско-германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной GIZ.

Часть автомобилей уже доставлена в Украину и помогает энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей. Остальные машины получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут в Харьковскую и Николаевскую области.

Поддержка Германии

С начала войны до 2022 года правительство Германии закупило и доставило энергетические товары на сумму более 12 млн евро в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства, включая эти ремонтные грузовики. Кроме того, трансформаторы, генераторы и солнечные панели, предоставленные немецкими компаниями, также были доставлены и сейчас снабжают электроэнергией более 550 тысяч человек в Украине.

С марта 2022 года Украина получила из Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора общим весом более 1670 тонн, среди которых трансформаторы, генераторы, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ

.

Кроме того, Германия внесет новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 млн евро, в результате чего общая сумма составит более 275 млн евро. Всего в фонде аккумулировано 545 млн евро

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