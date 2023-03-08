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Україна отримала від Німеччини ще дві установки Gepard

Фото: Україна отримала від Німеччини ще дві установки Gepard (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Німеччини передав на озброєння українських військових ще дві зенітні самохідні установки Gepard.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Окрім самих Gepard, Україні також було передано 6000 боєприпасів до установок. Всього, наші військові отримали у своє розпорядження 34 Gepard.

В рамках допомоги від Німеччини додатково було відправлено ще дві патрульні машини для прикордонників і шість мобільних антенних систем .

Також відомо, що до передачі готується - 13 мостоукладачів Beaver та 500 пістолетів SFP9.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЗСУ нещодавно продемонстрували роботу на зенітній самохідній артилерійській установці Gepard.

Також нещодавно Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки в рамках військової допомоги.

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