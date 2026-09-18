Україна отримала від ЄС транш 3,3 млрд євро на ракети й дрони

Нагадаємо, ця виплата стала вже четвертим платежем за оборонною складовою програми Ukraine Support Loan, розрахованої на 2026-2027 роки.

Вона передбачає до 90 млрд євро: 30 млрд - на бюджетну допомогу та 60 млрд - на оборону. Раніше, 11 вересня, Єврокомісія схвалила 6,1 млрд євро на протиповітряну оборону України, зокрема ракети PAC-3 для систем Patriot.

Раніше повідомлялося, що напередодні Єврокомісія анонсувала виділення 3,3 млрд євро Україні на закупівлю ракет, боєприпасів і безпілотників, а також запуск нової програми спільних оборонних проєктів для розбудови ППО на основі системи Freya.