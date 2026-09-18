Украина получила от ЕС транш 3,3 млрд евро на ракеты и дроны

Украина получила очередной транш в размере 3,3 млрд. евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства планируют направить на первоочередные оборонные нужды, в частности, закупку ракет и дронов.

В правительстве поблагодарили президентов Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, Европейскую комиссию и всех государств-членов ЕС за последовательную поддержку Украины и усиление Сил обороны.