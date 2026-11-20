За словами, прем'єра, кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни.

З урахуванням цього надходження Україна цьогоріч отримала вже 13,57 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Фінансування стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України.

"Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов’язання та рухатися євроінтеграційним шляхом", - зазначив Корецький.