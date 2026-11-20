По словам премьера, средства уже поступили в государственный бюджет. Они являются жизненно необходимой поддержкой сохранения финансовой устойчивости и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны.

С учетом этого поступления Украина в этом году получила уже 13,57 млрд. евро по программе Ukraine Facility.

Финансирование стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 мер, предусмотренных Планом Украины.

"Несмотря на войну, продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по евроинтеграционному пути", - отметил Корецкий.