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Украина получила от Дании артиллерийские установки Caesar, - Резников

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 12:14
Украина получила от Дании артиллерийские установки Caesar, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина получила от Дании самоходные артиллерийские установки Caesar. Они уже встали на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в ходе пресс-конференции.

По его словам, в августе Украина начала проект с Королевством Дания о возможности получить артсистем "Цезарь". "Дания одно время для своих вооруженных сил заказала "Цезари" французские модернизированные, заплатила за это деньги, и они должны были быть на вооружении", - рассказал он.

"Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые "Цезари" в Украину, производство Франция, но это датские "Цезари", которые становятся на боевое дежурство", - сказал министр.

Напомним, в середине апреля украинские военные завершили обучение на самоходных артиллерийских установках Caesar в Дании.

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