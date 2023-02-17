Украина получила от Британии более 200 млн долларов: на что пойдут средства

Украина получила от Великобритании вторую часть дополнительного финансирования в размере 203 млн долларов через проект Всемирного банка.

"Сегодня в Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на 203 млн долларов. Общий объем займа под гарантии Великобритании составляет 500 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предоставлены на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантия от Великобритании.

Срок погашения кредита - 18,5 года с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка - 0,25% годовых.

"С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины Великобритания является одним из лидеров по помощи на всех возможных направлениях, в том числе в предоставлении финансовой помощи для нашего государства. Эта помощь дает возможность и в дальнейшем бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов", - подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования.

Напомним, ранее Совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов.

Кроме того, Международный валютный фонд готовит экстренную помощь Украине.

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