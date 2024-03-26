Україна отримала транш від МВФ

"Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність", - повідомив він.

Програма з МВФ

Нагадаємо, угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів була схвалена 31 березня 2023 року. Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні 2024 року 5,4 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 березня Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України і схвалила виділення траншу на суму близько 880 млн доларів.

Крім того, Єврокомісія 20 березня перерахувала Україні перший транш фінансування на 4,5 млрд євро. Також 20 березня Україна отримала 1,5 млрд доларів від Канади.

Раніше в НБУ зазначали, що частина міжнародної допомоги Україні в березні-квітні на 10 млрд доларів опиниться на валютному ринку і вплине на ситуацію.