UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримала транш МВФ майже на 900 млн доларів

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала черговий транш за програмою з Міжнародним валютним фондом майже на 900 млн доларів. Гроші підуть до бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у мережі Х (Twitter).

"Україна отримала на свої рахунки від МВФ близько 900 млн доларів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету", - написав він.

Прем'єр подякував голові МВФ Крісталіні Георгієвій та співробітникам МВФ "за швидкі рішення на користь України та високу оцінку зусиль України щодо проведення реформ".

Таким чином, Україна отримала близько 4,5 млрд доларів з передбачених програмою 15,6 млрд доларів.

Транш МВФ

Нагадаємо, Рада директорів МВФ 11 грудня схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки.

МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Детальніше про рішення МВФ читайте у матеріалі РБК-Україна "Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилася з МВФ на 2024 рік ".

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниМВФ