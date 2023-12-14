Україна отримала транш МВФ майже на 900 млн доларів

"Україна отримала на свої рахунки від МВФ близько 900 млн доларів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету", - написав він.

Прем'єр подякував голові МВФ Крісталіні Георгієвій та співробітникам МВФ "за швидкі рішення на користь України та високу оцінку зусиль України щодо проведення реформ".

Таким чином, Україна отримала близько 4,5 млрд доларів з передбачених програмою 15,6 млрд доларів.

Транш МВФ

Нагадаємо, Рада директорів МВФ 11 грудня схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки.

МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Детальніше про рішення МВФ читайте у матеріалі РБК-Україна "Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилася з МВФ на 2024 рік ".