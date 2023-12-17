Україна отримала ще чотири медалі з лижних гонок на міжнародному турнірі "Slavic Cup"

"Синьо-жовтим" вийшов п'єдестал у жіночій гонці на 10 км класичним стилем. Вікторія Олех другий день поспіль святкувала перемогу на словацькій трасі, цього разу випередивши у боротьбі за золото двох подруг по команді - на 1 хв. 41,3 сек", - заявили в комітеті.

Таким чином Софія Шкатула виборола срібло обігнавши вчорашню бронзову медалістку Анастасію Іванченко, яка отримала бронзу.

До срібла, здобутого у спринті напередодні, сьогодні додав медаль такого ж ґатунку на десятці класикою серед чоловіків Андрій Доценко.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора представники збірної України з лижних перегонів у перший день змагань вибороли відразу чотири нагороди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські фігуристи вибороли "золото" у танцях на льоду на міжнародному турнірі з фігурного катання Pavel Roman Memorial у чеському місті Оломоуц.

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