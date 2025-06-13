Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів

Україна отримала ще один транш допомоги від Європейського Союзу. До держбюджету надійшов 1 млрд євро в у межах програми ERA Loan.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

За його словами, цей транш профінансовано з прибутків, отриманих від знерухомлених активів центрального банку РФ.

"Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету", - написав він.

Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро.

"Це не просто фінансова підтримка - це чіткий сигнал: Європа зміцнює нашу оборону та економічну стійкість перед обличчям посилених ракетних обстрілів і спроб дестабілізації", - додав Шмигаль.

Програма ERA

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів країнами G7, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів).

"У 2025 році Європейський Союз надав Україні 10,5 млрд євро прямої бюджетної підтримки - це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів", - повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За даними Мінфіну, Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні - 52,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.