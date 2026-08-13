Україна отримала рекордний обсяг військової допомоги, – ЗМІ

У червні Україна отримала 7,2 млрд. євро військової допомоги від міжнародних партнерів. Це найбільший показник після припинення американського фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Euractiv.

Допомога різко зросла

За даними Кільського інституту світової економіки, червневий обсяг став найбільшим із квітня 2024 року. Тоді Україна отримала 9,04 млрд. євро військової допомоги. Нинішній показник також став третім за величиною місячним обсягом підтримки початку повномасштабного вторгнення Росії.

Основною причиною зростання стало нове фінансування Європейського Союзу. У травні та червні європейські інститути виділили 4,3 млрд євро військової допомоги в рамках Кредиту ЄС на підтримку України.

"Швидкий запуск кредиту на підтримку України є позитивним сигналом для України", - сказав керівник проекту Ukraine Support Tracker Таро Нішикава.

Крім того, Німеччина направила на підтримку української армії 700 млн. євро, Данія – 600 млн. євро, а Нідерланди – 500 млн. євро.

Довгострокова підтримка залишається нижчою

До припинення американського фінансування у лютому 2025 року донори в середньому надавали Україні 3,46 млрд євро військової допомоги щомісяця. Після цього показник знизився до 2,94 млрд. євро.

При цьому американське озброєння продовжує відігравати важливу роль в обороні України. Європейські країни все частіше купують зброю в американських оборонних компаній або використовують постачання із запасів США.

"Сполучені Штати залишаються ключовим постачальником таких систем, як Patriot, для яких Європа поки що має лише обмежені альтернативи", - зазначив аналітик Ukraine Support Tracker Федеріко Мелласе.