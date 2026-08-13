Украина получила рекордный объем военной помощи, – СМИ

В июне Украина получила 7,2 млрд евро военной помощи от международных партнеров. Это максимальный показатель после прекращения американского финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euractiv.

Помощь резко выросла

По данным Кильского института мировой экономики, июньский объем стал крупнейшим с апреля 2024 года. Тогда Украина получила 9,04 млрд евро военной помощи. Нынешний показатель также стал третьим по величине месячным объемом поддержки с начала полномасштабного вторжения России.

Основной причиной роста стало новое финансирование Европейского союза. В мае и июне европейские институты выделили 4,3 млрд евро военной помощи в рамках Кредита ЕС на поддержку Украины.

"Быстрый запуск Кредита на поддержку Украины является позитивным сигналом для Украины", – сказал руководитель проекта Ukraine Support Tracker Таро Нишикава.

Кроме того, Германия направила на поддержку украинской армии 700 млн евро, Дания – 600 млн евро, а Нидерланды – 500 млн евро.

Долгосрочная поддержка остается ниже

До прекращения американского финансирования в феврале 2025 года доноры в среднем предоставляли Украине 3,46 млрд евро военной помощи ежемесячно. После этого показатель снизился до 2,94 млрд евро.

При этом американское вооружение продолжает играть важную роль в обороне Украины. Европейские страны все чаще закупают оружие у американских оборонных компаний или используют поставки из запасов США.

"Соединенные Штаты остаются ключевым поставщиком таких систем, как Patriot, для которых Европа пока имеет лишь ограниченные альтернативы", – отметил аналитик Ukraine Support Tracker Федерико Мелласе.