Україна отримала півмільярда євро безповоротної допомоги від ЄС: на що підуть кошти

Державний бюджет України отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС. Безповоротна допомога надається у рамках підписаного 5 вересня Контракту з розбудови держави та посилення стійкості - ІІІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
За даними прес-служби, кошти буде спрямовано на забезпечення фінансування найактуальніших видатків держави, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.
"Частина коштів також спрямовуватиметься на підтримку продовольчої безпеки та посилення економічної стійкості країни через забезпечення безперебійного виробництва сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі шляхом підтримки доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 вересня Кабінет міністрів схвалив залучення позики від Європейського Союзу. Україна отримає виняткову макрофінансову допомогу у сумі до 5 мільярдів євро.
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