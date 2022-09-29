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Украина получила полмиллиарда евро безвозвратной помощи от ЕС: на что пойдут деньги

Фото: ЕС предоставил Украине 500 млн евро безвозвратной помощи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный бюджет Украины получил 500 млн. евро грантовых средств ЕС. Безвозвратная помощь оказывается в рамках подписанного 5 сентября Контракта по развитию государства и усилению устойчивости - ІІІ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службуМинфина .

По данным пресс-службы, средства будут направлены на обеспечение финансирования самых актуальных расходов государства, в том числе в социальной и гуманитарной сферах.

"Часть средств также будет направлена на поддержание продовольственной безопасности и усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября Кабинет министров одобрил привлечение кредита от Европейского Союза. Украина получит исключительную макрофинансовую помощь в сумме до 5 миллиардов евро .

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