Украина получила полмиллиарда евро безвозвратной помощи от ЕС: на что пойдут деньги

Государственный бюджет Украины получил 500 млн. евро грантовых средств ЕС. Безвозвратная помощь оказывается в рамках подписанного 5 сентября Контракта по развитию государства и усилению устойчивости - ІІІ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службуМинфина .
По данным пресс-службы, средства будут направлены на обеспечение финансирования самых актуальных расходов государства, в том числе в социальной и гуманитарной сферах.
"Часть средств также будет направлена на поддержание продовольственной безопасности и усиление экономической устойчивости страны через обеспечение бесперебойного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, в том числе путем поддержки доступа малых фермерских хозяйств к оборотному капиталу", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 сентября Кабинет министров одобрил привлечение кредита от Европейского Союза. Украина получит исключительную макрофинансовую помощь в сумме до 5 миллиардов евро .
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