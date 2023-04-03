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Україна отримала перший транш від МВФ у рамках нової програми підтримки

Фото: Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду у 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Нацбанку Андрія Пишного.

За його словами, Україна отримала 2 млрд спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько 2,7 млрд доларів.

Пишний подякував партнерам за швидку допомогу. Він зазначив, що Україна вже активно працює для успішного проходження першого перегляду програми та отримання наступного траншу від МВФ.

Нагадаємо, що 31 березня Рада директорів МВФ схвалила 4-річний пакет фінансування для України на 15,6 млрд доларів.

Детальніше про те, що Україна пообіцяла МВФ у новій програмі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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