Україна отримала партію ракет до систем ППО Patriot, - Зеленський

За словами глави держави, під час саміту Коаліції охочих у Києві вдалося досягти важливих домовленостей щодо захисту українського неба.

"Ми отримали - не буду казати, від якої з держав - підтвердження щодо передачі кількох систем ППО Crotale і ракет до них. І також ми отримали ракети AIM. Це для нас дуже важливі ракети, ми використовуємо їх, щоб збивати ракети ворога", - зазначив Зеленський.

Також президент підтвердив надходження додаткової партії боєприпасів для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Ну і, якщо чесно, також не буду казати від якої країни, ще трішки зайшло ракет до Patriot. Скільки - не можу сказати, але трішки. Треба більше", - зазначив глава держави.

Допомога регіонам та енергетичні пакети

Крім підсилення ППО, за підсумками саміту партнери оголосили про нові пакети підтримки для конкретних областей та секторів економіки.

"Від Бельгії отримали, від Данії - у них там Миколаївський напрямок. Естонія підтримує Житомир", - повідомив Зеленський.

За його словами, учасники Коаліції охочих також підтримали кілька ветеранських проєктів, а Бельгія та Німеччина окремо оголосили про надання країні енергетичних пакетів.

Глава держави додав, що Швеція дає серйозний пакет фінансування на виробництво українських безпілотників.