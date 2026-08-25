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Украина получила партию ракет к системам ПВО Patriot, - Зеленский

14:49 25.08.2026 Вт
2 мин
Киеву также предоставят несколько систем Crotale вместе с ракетами к ним
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина получила дополнительные ракеты к Patriot, комплексы Crotale и ракеты AIM. Кроме того, партнеры выделят адресные пакеты поддержки для украинских регионов, энергетики и производства дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

По словам главы государства, во время саммита Коалиции желающих в Киеве удалось добиться важных договоренностей по защите украинского неба.

"Мы получили - не буду говорить, от какого из государств - подтверждение передачи нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. И также мы получили ракеты AIM. Это для нас очень важные ракеты, мы используем их, чтобы сбивать ракеты врага", - отметил Зеленский.

Также президент подтвердил поступление дополнительной партии боеприпасов для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Ну и, если честно, также не буду говорить от какой страны, еще немного зашло ракет в Patriot. Сколько - не могу сказать, но немного. Надо больше", - отметил глава государства.

Помощь регионам и энергетические пакеты

Помимо усиления ПВО, по итогам саммита партнеры объявили о новых пакетах поддержки для конкретных областей и секторов экономики.

"От Бельгии получили, от Дании - у них там Николаевское направление. Эстония поддерживает Житомир", - сообщил Зеленский.

По его словам, участники Коалиции желающих также поддержали несколько ветеранских проектов, а Бельгия и Германия объявили отдельно о предоставлении стране энергетических пакетов.

Глава государства добавил, что Швеция предоставляет серьезный пакет финансирования на производство украинских беспилотников.

Напомним, премьер-министр Британии Энди Бернхэм заявил, что в сентябре отправится в США для того, чтобы убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине доступ к части запасов ракет-перехватчиков Patriot в преддверии зимы.

Кроме того, руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, кроме нехватки ракет в Patriot, Силам обороны Украины не хватает ракет к наземным и авиационным платформам ПВО.

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