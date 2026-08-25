Украина получила партию ракет к системам ПВО Patriot, - Зеленский

По словам главы государства, во время саммита Коалиции желающих в Киеве удалось добиться важных договоренностей по защите украинского неба.

"Мы получили - не буду говорить, от какого из государств - подтверждение передачи нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. И также мы получили ракеты AIM. Это для нас очень важные ракеты, мы используем их, чтобы сбивать ракеты врага", - отметил Зеленский.

Также президент подтвердил поступление дополнительной партии боеприпасов для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Ну и, если честно, также не буду говорить от какой страны, еще немного зашло ракет в Patriot. Сколько - не могу сказать, но немного. Надо больше", - отметил глава государства.

Помощь регионам и энергетические пакеты

Помимо усиления ПВО, по итогам саммита партнеры объявили о новых пакетах поддержки для конкретных областей и секторов экономики.

"От Бельгии получили, от Дании - у них там Николаевское направление. Эстония поддерживает Житомир", - сообщил Зеленский.

По его словам, участники Коалиции желающих также поддержали несколько ветеранских проектов, а Бельгия и Германия объявили отдельно о предоставлении стране энергетических пакетов.

Глава государства добавил, что Швеция предоставляет серьезный пакет финансирования на производство украинских беспилотников.