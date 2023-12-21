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Україна отримала останній транш з макрофінансової допомоги ЄС на 18 млрд євро

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія перерахувала Україні останній транш на 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримав у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.

Голова Єврокомісії наголосила на необхідності досягти угоди, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення та реформ.

 

 

"Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга та майбутнього члена", - додала вона.

Допомога України

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу під час саміту 14 грудня. Однак Угорщина наклала вето на рішення, решта 26 країн його підтримали. 

Питання про допомогу Україні буде розглядатися на окремому саміті ЄС на початку лютого. Одним з варіантів є двосторонні угоди України з членами ЄС на відповідні суми.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні заявив, що його позиція не змінилася. Уряд Угорщини продовжує виступати проти спільної допомоги ЄС через бюджет блоку. Будь-яка допомога Україні має надаватися на більш короткий термін, ніж нинішня пропозиція, сказав Орбан, додавши, що це питання слід розглядати окремо від суперечок щодо фінансування Угорщини ЄС.

Станом на 20 грудня з початку 2023 року Україна вже отримала 39 млрд доларів зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів.

Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена на з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.

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