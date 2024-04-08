Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада, - Bild

Частина із 6 млрд євро - близько 2,6 млрд євро - які обіцяли, як військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння Бундесверу.

Сума розміром у 3,4 млрд євро з може бути повернута Німеччині з коштів ЄС.

Враховуючи ці дані виявляється, що реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд євро. Це на 23% менше, ніж запевняє влада, пише видання.

Однак й ця сума може бути не точною. Зокрема дані депутата Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенса свідчать про те, що в реальності Києву поки що передано лише 10,2 млрд євро воєнної допомоги від Німеччини.

"Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми", – заявив Гедехенс у коментарі Bild.

Позиція Німеччини щодо України

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Нещодавно Берлін надав Україні новий пакет військової допомоги.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Але Шольц блокує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, хоча дискусії щодо цього питання ще тривають.

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