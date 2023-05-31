UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США: куди спрямують гроші

Фото: Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

До держбюджету України надійшов грант у розмірі 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Гроші витратять на оплату праці та соціальну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Грантові кошти Україна отримала у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні". Він передбачає компенсацію видатків держбюджету на сфери, які не пов'язані з обороною.

"Грантове фінансування буде спрямоване на відшкодування видатків держбюджету, а саме: на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачам медичних послуг за програмою медичних гарантій і не лише", - уточнюють у відомстві.

У Мінфіні розповіли, що Україна здійснює моніторинг переданих коштів спільно з міжнародними компаніями.

Допомога Україні від США

США від початку повномасштабного вторгнення Росії надають Україні фінансову допомогу. Зокрема, цього року наша країна вже отримала 6 мільярдів доларів грантових коштів.

Також Білий дім продовжує надавати Україні військову допомогу. Зокрема, у ЗМІ писали, що сьогодні Вашингтон оголосить про надання нового озброєння у рамках чергового пакету. До нього увійдуть ракети Zuni, ППО Avenger і не лише.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів УкраїниСполучені Штати АмерикиДопомога Україні