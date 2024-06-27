Україна отримала доступ до державних фондів відновлення Іспанії на 50 млн євро

Україна отримала доступ до іспанських державних фондів відновлення на 50 млн євро. Київ також отримав додатковий грант у розмірі 1 млн євро для підтримки стійкості приватного сектора України, 4,6 млн євро на потреби гуманітарного розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.
Про це йшлося під час четвертого засідання Змішаної Міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного і промислового співробітництва під співголовуванням першого віце-прем’єр-міністра України, міністра економіки України Юлії Свириденко та міністра економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлоса Куерпо Кабальєро.
"Ми вдячні Іспанії за непохитну підтримку України та допомогу - від гуманітарної до військової. Зокрема, за рішення, яке було оголошено у травні про виділення 1 мільярд євро на підтримку нашої обороноздатності. Одним із пріоритетів у співпраці з Іспанією є енергетичний сектор, який залишається однією з ключових цілей російських атак", - заявила Свириденко.
Вона додала, що Україна вдячна Іспанії за надання генераторів та енергетичного обладнання, а також за їхній фінансовий внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму понад 4,5 мільйона євро.
З моменту початку жорстокої агресії Росії проти України, Іспанія виступила одним із ключових партнерів, надаючи значну допомогу українському народу. Ця підтримка має багатогранний характер, охоплюючи військову, гуманітарну та фінансову сфери.
Зокрема, Іспанія надала Україні 600 млн євро військової допомоги, включаючи зброю, боєприпаси, засоби зв'язку та розвідки, медичне обладнання.
Іспанія також прийняла на своїй території понад 150 тисяч українських біженців, надаючи їм житло, їжу, медичну допомогу та інші необхідні послуги.
Президент Володимир Зеленський нещодавно говорив, що для захисту України від російських атак Іспанія надасть додаткові засоби протиповітряної оборони.
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