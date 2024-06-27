Україна отримала доступ до державних фондів відновлення Іспанії на 50 млн євро

Про це йшлося під час четвертого засідання Змішаної Міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного і промислового співробітництва під співголовуванням першого віце-прем’єр-міністра України, міністра економіки України Юлії Свириденко та міністра економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлоса Куерпо Кабальєро.

"Ми вдячні Іспанії за непохитну підтримку України та допомогу - від гуманітарної до військової. Зокрема, за рішення, яке було оголошено у травні про виділення 1 мільярд євро на підтримку нашої обороноздатності. Одним із пріоритетів у співпраці з Іспанією є енергетичний сектор, який залишається однією з ключових цілей російських атак", - заявила Свириденко.

Вона додала, що Україна вдячна Іспанії за надання генераторів та енергетичного обладнання, а також за їхній фінансовий внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму понад 4,5 мільйона євро.