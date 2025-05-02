Україна отримала доступ до 3 млрд доларів за рахунок російських активів

"Уряд затвердив угоду з Японією, яка дасть змогу отримати близько 3 млрд доларів у рамках ініціативи ERA (кредит на 50 млрд доларів від G7 - ред.)", - написав Шмигаль.

Він уточнив, що такий кредит буде забезпечений за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Кошти спрямують на пріоритетні статті бюджету, відновлення та розвиток України.

Прем'єр подякував країнам "Великої сімки" за створення інструменту, який змушує Росію платити за завдані збитки.

За словами Шмигаля, українська влада розраховує, що всі заморожені активи РФ будуть спрямовані на відновлення України.