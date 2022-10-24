Україна отримала дорожню карту для приєднання до однієї із систем ЄС

Україна отримала дорожню карту із конкретними кроками для приєднання до системи Механізму цивільного захисту Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"В отриманому документі вказано конкретні кроки, які мають бути зроблені в Україні, перед набуттям повноправного членства в системі", - зазначили у МВС.
Там уточнили, що тривалість процесу вступу залежить від обох сторін і України та Євросоюзу.
"В результаті наша держава зможе отримувати ще більш ефективну допомогу від європейських партнерів, а також допомагати іншим країнам", - додали в міністерстві.
Механізму цивільного захисту ЄС - це найбільша у світі система надання міжнародної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях, до якої входять 32 країни, у тому числі 28 країн-членів та 4 країни кандидатів у ЄС.
Система була створена в 2001 році для допомоги країнам, які постраждали від НС, наприклад, лісових пожеж, повеней та подібних лих.
Нагадаємо, раніше український прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає початковий діалог зі вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій та підготовки проекту дорожньої карти.
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