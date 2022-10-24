Україна отримала дорожню карту для приєднання до однієї із систем ЄС

"В отриманому документі вказано конкретні кроки, які мають бути зроблені в Україні, перед набуттям повноправного членства в системі", - зазначили у МВС.

Там уточнили, що тривалість процесу вступу залежить від обох сторін і України та Євросоюзу.

"В результаті наша держава зможе отримувати ще більш ефективну допомогу від європейських партнерів, а також допомагати іншим країнам", - додали в міністерстві.

Механізму цивільного захисту ЄС - це найбільша у світі система надання міжнародної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях, до якої входять 32 країни, у тому числі 28 країн-членів та 4 країни кандидатів у ЄС.

Система була створена в 2001 році для допомоги країнам, які постраждали від НС, наприклад, лісових пожеж, повеней та подібних лих.