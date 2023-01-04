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Україна отримала допомогу від ЄС для ремонту газових мереж

Фото: Україна отримала допомогу від ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні тижні 2022 року Оператор ГТС України отримав вантаж із технологічною допомогою від міжнародних партнерів - операторів Eustream A.S. (Словаччина), Snam (Італія) та МЗС Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, серед інструментів/обладнання, надісланих ОГТСУ, - акумуляторні дрилі, перфоратори, портативні зарядні станції, запобіжники до отриманих раніше генераторів, ІТ-обладнання та ін.

У компанії зазначили, що "Оператор ГТС України" у співпраці з Секретаріатом Енергетичного співтовариства (Energy Community), на базі якого створена оперативна група з підтримки України (USTF), дбають про підвищення мобільності ремонтних бригад, які ризикуючи життям, усувають пошкодження, завдані російськими окупантами.

"Бригади ОГТСУ стануть більш мобільними завдяки допомозі зі Словаччини, Італії та Німеччини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року керівник Оператора ГТС України Павел Станчак заявив, що Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу для гарантування безпеки постачання.

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