Україна отримала далекобійні гвинтівки HLR 338 від Німеччини

Разом із гвинтівками Україна отримала 314 тисяч патронів до них. Зазначається, що дана зброя призначена для високоточного ураження цілей на дальній дистанції.

Виробник характеризує цю зброю як нову гвинтівку, яка поєднує далекобійні якості з модульною концепцією і значним зменшенням ваги порівняно з RS від CG Haenel.

Попри те, що гвинтівка була представлена у 2023 році, Бундесвер встиг прийняти її на озброєння. У цій серії також є гвинтівки HLR 308 Basic калібру .308 Win і калібру 6.5 Creedmoor.

Вона має регульований двоступеневий спусковий гачок із силою натискання від 10 до 20 Н (еквівалент приблизно 1,0-2,0 кг). Також у ній можна регулювати натискання гачка спуску. Запобіжник унеможливлює випадковий постріл.

Характеристики HLR 6,5 BASIC:

вага 7,5 кг;

довжина ствола - 600 мм;

діаметр - 22 мм;

загальна довжина - 1275 мм;

магазин - 10 патронів.

HLR Basic оснащений керованою довжиною прикладу з регульованою підставкою для щоки. Це дозволяє створити ідеальні ергономічні умови для безпечної експлуатації. Вона також сумісна з прикладами класу AR-15.

HLR Basic доступний у калібрах:

.308 Win. (довжина ствола 600 мм, твіст 12 дюймів);

6.5 Creedmoor (довжина ствола 600 мм, твіст 8 дюймів);

.338 Lapua Magnum (довжина ствола 690 мм, твіст 10 дюймів).

Підтримка України з боку Німеччини

Наприкінці минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час брифінгу, що Берлін відправив до України шостий комплекс ППО IRIS-T.