Україна отримала черговий транш в рамках Ukraine Facility: скільки грошей надійшло

Як відзначив Шмигаль, надані кошти допоможуть Україні підтримувати макроекономічну стабільність.

"Єврокомісія відзначила відданість нашої країни впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в ЄС. А загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро", - додав він.

Допомога Україні під час війни

Ukraine Facility - це фінансовий інструмент Європейського Союзу, спрямований на підтримку України в умовах війни та післявоєнного відновлення. Програма передбачає виділення 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років, які будуть спрямовані на макрофінансову допомогу, реконструкцію, реформи та модернізацію країни. Гроші надходитимуть як гранти та кредити, а контроль за їх використанням здійснюватиметься через спеціальний механізм звітності та оцінки прогресу реформ.

Варто нагадати, що вчора, 31 березня, Україна також отримала транш підтримки від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 400 млн доларів.