Україна отримала боєприпаси, гроші на які зібрали десятки тисяч словаків

В Україну доставили артилерійські снаряди на 4 млн євро. Гроші на закупівлю боєприпасів зібрали 70 тисяч словаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noviny .

Ініціатор збору коштів на боєприпаси для України Федір Блащак розповів, що шість вантажівок доставили на логістичний склад 122 тонни боєприпасів. Звідти їх забрала Україна.

Такий збір розпочався після того, як уряд Словаччини відмовився брати участь у передачі Чехії коштів на закупівлю снарядів для України.

Весь процес - від початку збору коштів і до передачі снарядів Україні - зайняв близько 4-5 місяців.

"Комусь це може здатися довгим - 4-5 місяців, але для постачання військової техніки та боєприпасів це рекордний термін. Кожна одиниця боєприпасів мала бути перевірена, і це вимагало великої кількості паперової роботи", - розповів Блащак.

При цьому він уточнив, що зі збору залишилося ще 500 тисяч євро, які використовують для закупівлі пострілів для гранатометів, їх нададуть до кінця року.