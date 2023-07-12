Україна отримала бажане? Головне про гарантії безпеки від G7

Основні пункти декларації G7

Відповідно до спільної декларації про підтримку, лідери G7 підтвердили відданість незалежній, демократичній та суверенній Україні в її міжнародно визнаних кордонах, здатній захистити себе та стримати можливу майбутню агресію.

"Ми єдині в нашій незмінній підтримці України, яка ґрунтується на наших спільних демократичних цінностях та інтересах, насамперед на повазі Статуту ООН та принципів територіальної цілісності та суверенітету", - йдеться у рамковому документі.

Декларація означає фактичний початок переговорів з Україною щодо формалізації гарантій через двосторонні зобов'язання. Країни "Великої сімки" працюватимуть над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну прямо зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

До цього блоку входять:

допомога у сфері безпеки та постачання сучасного військового обладнання на суші, у повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби далекої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація, а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з партнерами по НАТО

підтримка розвитку оборонно-промислової бази України

тренування та навчання українських Збройних сил;

обмін розвідданими

підтримка ініціатив з кіберзахисту, безпеки та стійкості, у тому числі для протидії гібридним загрозам

Крім того, у договорах буде прописано гарантії економічної підтримки, у тому числі для реконструкції та відновлення. А також надання технічної та фінансової допомоги для невідкладних потреб України, викликаних війною з Росією, та для реалізації реформ у рамках просування до стандартів НАТО.

Декларація гарантує, що у разі майбутнього нападу Росії країни G7 швидко нададуть Україні допомогу у сфері безпеки, військову техніку та економічну підтримку.

У документі визнається необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією. Гаранти зобов'язуються заморожувати активи Росії доти, доки вона не відшкодує ці збитки.

В обмін на все це Україна має провести реформи. Щоб наголосити на прихильності до демократії, верховенства закону, поваги прав людини та свободи ЗМІ, поставити економіку на стійкий шлях і посилити цивільний контроль над Збройними силами.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак звертає увагу на те, що документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки.

"Декларація - перший документ, який символізує наявність "парасольки" у вигляді гарантій безпеки. Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні. Гарантії діятимуть до моменту вступу в НАТО", - додав він.

Заяви лідерів

На полях саміту НАТО у Вільнюсі гарантії представили лідери країн "Великої сімки" разом із президентом України Володимиром Зеленським. У вступному слові японський прем'єр Фуміо Кісіда нагадав, що у травні в Хіросімі (на саміті G7) йшлося про неприпустимість силової зміни світового порядку.

"Ця декларація буде відкритою для тих країн, які захочуть до неї приєднатися та підтримати Україну. Я сподіваюся, багато країн захочуть приєднатися. Солідарність G7 з Україною буде непохитною", - заявив японський прем'єр.

Президент США Джо Байден, у свою чергу, заявив, що декларація G7 гарантує довгострокову підтримку України. За його словами, вона стала результатом обговорення гарантій безпеки з українською стороною.

"Це запускає процес, у якому кожна з наших країн та будь-яка інша, яка забажає брати участь, запустять довгострокові двосторонні зобов'язання з Україною. Ми допоможемо Україні побудувати сильну оборону на землі, на морі та в небі. Це буде стабільною силою для стримування від будь-яких загроз", - наголосив він.

Володимир Зеленський назвав гарантії G7 перемогою у сфері безпеки.

"Гарантії безпеки для України на шляху до НАТО. Ми отримали сьогодні важливий пакет гарантій. Ми координуємо з партнерами G7 рамку для гарантій безпеки, які будуть розширені в майбутньому завдяки домовленостям з нашими основними партнерами, багатосторонніми договорами. Українська делегація везе додому значну перемогу в сфері безпеки. Це відкриває для нас нові можливості", - підсумував він.

Гарантії для України: очікування та реальність

Українська сторона пропонувала закласти в основу гарантій безпеки оприлюднений у вересні 2022 року проект Kyiv Security Compact.

Згідно з проектом, гаранти мали взяти зобов'язання щодо надання ресурсів на утримання української армії в обсягах, достатніх для протистояння Росії. А також гарантувати:

довгострокові інвестиції у військову промисловість

передачу озброєнь, розвідувальної інформації та ін.

Kyiv Security Compact пропонував термінові заходи на випадок нового вторгнення в Україну. Зокрема, партнери мали б провести консультації протягом 24 годин та реалізувати конкретні кроки протягом 72 годин.

Очевидно, деякі пункти українського проекту не надто популярні на Заході, оскільки ключові союзники весь цей час коментували гарантії, не прив'язуючись до Kyiv Security Compact.

Хоча можна зробити висновок, що в принципі сьогоднішня декларація відповідає більшості очікувань України. Особливо щодо гарантій військової, економічної та фінансової допомоги. У підсумковому документі хіба що не вказані чіткі часові рамки, але йдеться про швидку реакцію.

Зазначимо, що Україна серед гарантів бачила США, Велику Британію, Канаду, Францію, Німеччину, Італію, Австралію, Польщу, Туреччину, країни Балтії, Північної, Центральної та Східної Європи. На нинішньому етапі до шести перших країн із цього списку також приєдналася Японія.

Про те, що Україна та союзники вірним шляхом, свідчить реакція з Кремля. Сьогодні там істерично заявили, що гарантії для України "роблять Росії погано і посягають на її безпеку".