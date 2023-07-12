Украина получила желаемое? Главное о гарантиях безопасности от G7

Украина все-таки заручилась долгосрочными гарантиями безопасности от западных партнеров. На полях саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) лидеры стран "Большой семерки" (G7) одобрили соответствующую декларацию.
РБК-Украина подробнее рассказывает о гарантиях.
Согласно совместной декларации о поддержке, лидеры G7 подтвердили приверженность независимой, демократической и суверенной Украине в ее международно признанных границах, способной защитить себя и сдержать возможную будущую агрессию.
"Мы едины в нашей неизменной поддержке Украины, которая основывается на наших общих демократических ценностях и интересах, прежде всего на уважении Устава ООН и принципов территориальной целостности и суверенитета", - говорится в рамочном документе.
Декларация означает фактическое начало переговоров с Украиной для формализации гарантий через двусторонние обязательства. Страны "Большой семерки" будут работать над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину прямо сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.
В этот блок входят:
Кроме того, в договорах будут прописаны гарантии экономической поддержки, в том числе для реконструкции и восстановления. А также оказание технической и финансовой помощи для неотложных потребностей Украины, вызванных войной с Россией, и для реализации реформ в рамках продвижения к стандартам НАТО.
Декларация гарантирует, что в случае будущего нападения России страны G7 быстро предоставят Украине помощь в сфере безопасности, военную технику и экономическую поддержку.
В документе признается необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, нанесенных российской агрессией. Гаранты обязуются замораживать активы России до тех пор, пока она не возместит этот ущерб.
В обмен на все это Украина должна провести реформы. Чтобы подчеркнуть приверженность демократии, верховенству закона, уважению прав человека и свободы СМИ, поставить экономику на устойчивый путь и усилить гражданский контроль над Вооруженными силами.
Глава Офиса президента Андрей Ермак обращает внимание на то, что документ открытый и дает возможность другим странам не из числа G7 присоединиться к гарантиям безопасности.
"Декларация - первый документ, который символизирует наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности. Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы победили в войне. Гарантии будут действовать до момента вступления в НАТО", - добавил он.
На полях саммита НАТО в Вильнюсе гарантии представили лидеры стран "Большой семерки" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во вступительном слове японский премьер Фумио Кисида напомнил, что еще в мае в Хиросиме (на саммите G7) говорилось о недопустимости силового изменения мирового порядка.
"Эта декларация будет открытой для тех стран, которые захотят к ней присоединиться и поддержать Украину. Я надеюсь, много стран захотят присоединиться. Солидарность G7 с Украиной будет непоколебимой", - заявил японский премьер.
Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что декларация G7 гарантирует долгосрочную поддержку Украины. По его словам, она стала результатом обсуждений гарантий безопасности с украинской стороной.
"Это запускает процесс, в котором каждая из наших стран и любая другая, которая пожелает участвовать, запустят долгосрочные двусторонние обязательства с Украиной. Мы поможем Украине построить сильную оборону на земле, на море и в небе. Это будет стабильной силой для сдерживания от любых угроз", - подчеркнул он.
Владимир Зеленский назвал гарантии G7 победой в сфере безопасности.
"Гарантии безопасности для Украины на пути к НАТО. Мы получили сегодня важный пакет гарантий. Мы координируем с партнерами из G7 рамку для гарантий безопасности, которые будут расширены в будущем благодаря договоренностям с нашими основными партнерами, многосторонними договорами. Украинская делегация везет домой значительную победу в сфере безопасности. Это открывает для нас новые возможности", - подытожил он.
Украинская сторона предлагала заложить в основу гарантий безопасности обнародованный в сентябре 2022 года проект Kyiv Security Compact.
Согласно проекту, гаранты должны были взять обязательства по предоставлению ресурсов на содержание украинской армии в объемах, достаточных для противостояния России. А также гарантировать:
Kyiv Security Compact предлагал срочные меры на случай нового вторжения в Украину. В частности, партнеры должны были бы провести консультации в течение 24 часов и реализовать конкретные шаги в течение 72 часов.
Судя по всему, некоторые пункты украинского проекта не слишком популярны на Западе, поскольку ключевые союзники все это время комментировали гарантии, не привязываясь к Kyiv Security Compact.
Хотя можно сделать вывод о том, что в принципе сегодняшняя декларация отвечает большинству ожиданий Украины. Особенно что касается гарантий военной, экономический и финансовой помощи. В итоговом документе разве что не указаны четкие временные рамки, но говорится о быстрой реакции.
Отметим, что Украина в числе гарантов видела США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Австралию, Польшу, Турцию, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. На нынешнем этапе к шести первым странам из этого списка также присоединилась Япония.
О том, что Украина и союзники на верном пути, свидетельствует реакция из Кремля. Сегодня там истерически заявили, что гарантии для Украины "делают России плохо и посягают на ее безопасность".
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