Украина получила желаемое? Главное о гарантиях безопасности от G7

Главные пункты декларации G7

Согласно совместной декларации о поддержке, лидеры G7 подтвердили приверженность независимой, демократической и суверенной Украине в ее международно признанных границах, способной защитить себя и сдержать возможную будущую агрессию.

"Мы едины в нашей неизменной поддержке Украины, которая основывается на наших общих демократических ценностях и интересах, прежде всего на уважении Устава ООН и принципов территориальной целостности и суверенитета", - говорится в рамочном документе.

Декларация означает фактическое начало переговоров с Украиной для формализации гарантий через двусторонние обязательства. Страны "Большой семерки" будут работать над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину прямо сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

В этот блок входят:

помощь в сфере безопасности и поставки современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также путем содействия повышению уровня оперативной совместимости с партнерами по НАТО

поддержка развития оборонно-промышленной базы Украины

тренировки и обучение украинских Вооруженных сил;

обмен разведданными

поддержка инициатив по киберзащите, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам

Кроме того, в договорах будут прописаны гарантии экономической поддержки, в том числе для реконструкции и восстановления. А также оказание технической и финансовой помощи для неотложных потребностей Украины, вызванных войной с Россией, и для реализации реформ в рамках продвижения к стандартам НАТО.

Декларация гарантирует, что в случае будущего нападения России страны G7 быстро предоставят Украине помощь в сфере безопасности, военную технику и экономическую поддержку.

В документе признается необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, нанесенных российской агрессией. Гаранты обязуются замораживать активы России до тех пор, пока она не возместит этот ущерб.

В обмен на все это Украина должна провести реформы. Чтобы подчеркнуть приверженность демократии, верховенству закона, уважению прав человека и свободы СМИ, поставить экономику на устойчивый путь и усилить гражданский контроль над Вооруженными силами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак обращает внимание на то, что документ открытый и дает возможность другим странам не из числа G7 присоединиться к гарантиям безопасности.

"Декларация - первый документ, который символизирует наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности. Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы победили в войне. Гарантии будут действовать до момента вступления в НАТО", - добавил он.

Заявления лидеров

На полях саммита НАТО в Вильнюсе гарантии представили лидеры стран "Большой семерки" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во вступительном слове японский премьер Фумио Кисида напомнил, что еще в мае в Хиросиме (на саммите G7) говорилось о недопустимости силового изменения мирового порядка.

"Эта декларация будет открытой для тех стран, которые захотят к ней присоединиться и поддержать Украину. Я надеюсь, много стран захотят присоединиться. Солидарность G7 с Украиной будет непоколебимой", - заявил японский премьер.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что декларация G7 гарантирует долгосрочную поддержку Украины. По его словам, она стала результатом обсуждений гарантий безопасности с украинской стороной.

"Это запускает процесс, в котором каждая из наших стран и любая другая, которая пожелает участвовать, запустят долгосрочные двусторонние обязательства с Украиной. Мы поможем Украине построить сильную оборону на земле, на море и в небе. Это будет стабильной силой для сдерживания от любых угроз", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский назвал гарантии G7 победой в сфере безопасности.

"Гарантии безопасности для Украины на пути к НАТО. Мы получили сегодня важный пакет гарантий. Мы координируем с партнерами из G7 рамку для гарантий безопасности, которые будут расширены в будущем благодаря договоренностям с нашими основными партнерами, многосторонними договорами. Украинская делегация везет домой значительную победу в сфере безопасности. Это открывает для нас новые возможности", - подытожил он.

Гарантии для Украины: ожидание и реальность

Украинская сторона предлагала заложить в основу гарантий безопасности обнародованный в сентябре 2022 года проект Kyiv Security Compact.

Согласно проекту, гаранты должны были взять обязательства по предоставлению ресурсов на содержание украинской армии в объемах, достаточных для противостояния России. А также гарантировать:

долгосрочные инвестиции в военную промышленность

передачу вооружений, разведывательной информации и т.д.

Kyiv Security Compact предлагал срочные меры на случай нового вторжения в Украину. В частности, партнеры должны были бы провести консультации в течение 24 часов и реализовать конкретные шаги в течение 72 часов.

Судя по всему, некоторые пункты украинского проекта не слишком популярны на Западе, поскольку ключевые союзники все это время комментировали гарантии, не привязываясь к Kyiv Security Compact.

Хотя можно сделать вывод о том, что в принципе сегодняшняя декларация отвечает большинству ожиданий Украины. Особенно что касается гарантий военной, экономический и финансовой помощи. В итоговом документе разве что не указаны четкие временные рамки, но говорится о быстрой реакции.

Отметим, что Украина в числе гарантов видела США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Австралию, Польшу, Турцию, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. На нынешнем этапе к шести первым странам из этого списка также присоединилась Япония.

О том, что Украина и союзники на верном пути, свидетельствует реакция из Кремля. Сегодня там истерически заявили, что гарантии для Украины "делают России плохо и посягают на ее безопасность".