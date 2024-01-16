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Україна отримала 60 тонн гуманітарної допомоги з Хорватії від Favbet Foundation та Dobro Dobrim

Фото: Україна отримала 60 тонн гуманітарної допомоги з Хорватії від Favbet Foundation та Dobro Dobrim (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation спільно з волонтерською організацією Dobro Dobrim DoDo привезли до України черговий транш гуманітарною допомоги з Хорватії - понад 60 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

У вантаж увійшли речі першої необхідності для жителів прифронтових регіонів, а також технологічне обладнання для українських військових.

"В Хорватії сьогодні проживають українці, які були змушені залишити свої домівки через війну. Тут з 2022 року працює наш Центр адаптації для переселенців в Загребі, який об’єднав навколо себе багато волонтерів та організацій, що прагнуть допомагати Україні. — розповідає куратор проєктів Favbet Foundation Маріанна Ковеня, — Ми раді знову співпрацювати зі спільнотою Dobro Dobrim DoDo, щоб посилити спроможності наших захисників та підтримати тих, хто сьогодні найбільше потерпає від наслідків війни".

Фури містять дезінфекційні засоби та медичні засоби. Ця гуманітарна допомога буде надати українським закладам, які цього потребують.

Це ще одна велика партія гумдопомоги, яку з Хорватії з Dobro Dobrim за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation.

Перша надійшла в Україну після теракту на Каховській ГЕС. Тоді було відправлено більше як 11 тонн гумдопомоги біженцям з Херсону.

Вже восени того ж року Dobro Dobrim разом з Favbet Foundation відправили ще 150 тонн допомоги в Україну з Хорватії. Це — засоби особистої гігієни й інші предмети першої необхідності. Також спеціально для медзакладів було передано 13 000 кг дезінфікуючих засобів для обробки операційних та хірургічних інструментів.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Сьогодні більшість проєктів фонду орієнтовані на підтримку української армії. Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ та інші Сили оборони країни отримали за сприяння Favbet Foundation понад 250 авто, а також більше 130 дронів різного типу.

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Гуманітарна допомогаХорватия