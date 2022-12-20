Украина получила 200 миллионов евро от Нидерландов
Сегодня, 20 декабря, Украина получила от Нидерландов 200 миллионов евро кредитных средств через механизм административного счета Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
"Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую помощь. Спасибо руководству и народу Нидерландов за поддержку нашей страны", - отметил министр финансов Сергей Марченко.
Сообщается, что кредит предоставили на льготных условиях, в частности:
- на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, зафиксированная на уровне 3,641% годовых);
- окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет со дня выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 лет со дня выборки кредита).
В Минфине пояснили, что кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также поблагодарил правительство Нидерландов за финансовую помощь.
"Украина ценит поддержку партнеров. Сегодня получили на Административный счет в МВФ еще 200 миллионов евро от правительства Нидерландов. Благодарю премьер-министра Марка Рютта за помощь во время войны. Вместе победим!", - написал он в Twitter.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка.
Также ранее мы писали, что Украина 19 декабря получила от Канады дополнительные 500 млн канадских долларов (367 млн. долларов США) в рамках кредитного договора между странами. Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд. канадских долларов (1,432 млрд. долларов США).
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