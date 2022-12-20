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Украина получила 200 миллионов евро от Нидерландов

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Украина, Вторник 20 декабря 2022 19:07
Украина получила 200 миллионов евро от Нидерландов Фото: Украина получила 200 миллионов евро от Нидерландов (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 20 декабря, Украина получила от Нидерландов 200 миллионов евро кредитных средств через механизм административного счета Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так и финансовую помощь. Спасибо руководству и народу Нидерландов за поддержку нашей страны", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Сообщается, что кредит предоставили на льготных условиях, в частности:

  • на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, зафиксированная на уровне 3,641% годовых);
  • окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет со дня выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 лет со дня выборки кредита).

В Минфине пояснили, что кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также поблагодарил правительство Нидерландов за финансовую помощь.

"Украина ценит поддержку партнеров. Сегодня получили на Административный счет в МВФ еще 200 миллионов евро от правительства Нидерландов. Благодарю премьер-министра Марка Рютта за помощь во время войны. Вместе победим!", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка.

Также ранее мы писали, что Украина 19 декабря получила от Канады дополнительные 500 млн канадских долларов (367 млн. долларов США) в рамках кредитного договора между странами. Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд. канадских долларов (1,432 млрд. долларов США).

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