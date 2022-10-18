У вівторок, 18 жовтня, Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро, що отримає уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах", - розповів він.
За його словами, ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.
"Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором, - додав голова уряду. - Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік"
Нагадаємо, 27 вересня уряд схвалив залучення кредиту від ЄС. Україна отримає виняткову макрофінансову допомогу у сумі до 5 млрд євро.
Також нещодавно Україна отримала 500 млн євро безповоротної допомоги від Євросоюзу.
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