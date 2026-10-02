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Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility

13:21 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Прем'єр зазначив, що це частина вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх.

Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково.

"В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону", - підкреслив Корецький.

Однак, за його словами, потреба у фінансуванні досі залишається критичною.

"Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти", - додав прем'єр.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою подякував главі Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам-членам ЄС за рішення щодо виплати Україні 2,9 млрд євро.

"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність", - зазначив глава держави.

Ukraine Facility

Нагадаємо, програму підтримки України Ukraine Facility започаткували у 2024 році. Вона передбачає фінансування до 50 млрд євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024-го до 2027 року.

Програма має конкретний перелік структурних реформ та заходів, які мають сприяти стійкому розвитку економіки України, зеленому переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції.

24 вересня Рада Європейського Союзу схвалила восьмий транш допомоги Україні в межах ініціативи Ukraine Facility. Йдеться про суму у розмірі 3 млрд євро.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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