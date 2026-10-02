Украина получила 2,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Премьер отметил, что это часть уже предусмотренного финансирования в рамках Ukraine Facility, получение которого стало возможным благодаря выполнению Украиной 10 индикаторов в течение I, II кварталов 2026 и предыдущих.

Они относятся к банковскому сектору, энергетике, аграрной политике, транспорту и другим сферам. В частности, три индикатора выполнили досрочно.

"В условиях сложной ситуации с финансами эти средства критически важны для устойчивости государства, обеспечения ключевых расходов и возможности направлять больше собственных ресурсов на оборону", - подчеркнул Корецкий.

Однако, по его словам, потребность в финансировании до сих пор остается критической.

"Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты", - добавил премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил главу Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен и государства-члены ЕС за решение о выплате Украине 2,9 млрд евро.



"Очень своевременная поддержка, которая поможет обеспечить макрофинансовую устойчивость Украины и усилить нашу обороноспособность. Работаем вместе в полной координации, чтобы реализовать все договоренности. Благодарю Евросоюз за помощь и неизменную солидарность", - отметил глава государства.