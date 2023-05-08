Україна отримала 190 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та освітянам

За даними прес-служби, позику надано в рамках Угоди про фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

Строк погашення кредиту від МАР - 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року, повідомили в прес-службі.

International Development Association (IDA) - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку, утворена в 1960 році.