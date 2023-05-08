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Україна отримала 190 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та освітянам

Фото: Світовий банк надав кредит на зарплати держслужбовцям та освітянам (flickr.com/worldbank)
Автор: Олександр Білоус

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, позику надано в рамках Угоди про фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).

Строк погашення кредиту від МАР - 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків державного бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року, повідомили в прес-службі.

International Development Association (IDA) - одна з п'яти інституцій Групи Світового банку, утворена в 1960 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна за результатами переговорів у рамках Spring Meetings МВФ та Світового банку отримає додаткову підтримку більш ніж на 5 млрд доларів.

Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро в макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

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