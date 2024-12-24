UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Україна отримала 1 млрд доларів від Великої Британії та Японії

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До держбюджету України надійшов транш обсягом 1 млрд в межах програми Світового банку на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL).

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

За даними пресслужби Мінфіну, фінансування складається з 567 млн доларів США під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та 483 млн доларів під гарантії уряду Великої Британії. 

"Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету України", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. 

Метою проєкту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми.  

До зазначеного траншу було досягнуто результати для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури. 

"Україна віддана процесу реформування навіть в умовах воєнного стану. Передусім це слугує не тільки залученню критично важливих ресурсів, а й сприяє подальшому економічному зростанню та відновленню, разом із внеском у подальшу євроінтеграцію країни", – додала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Нагадаємо, що 20 грудня Марченко та  регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми. 

 

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пряма бюджетна підтримка з боку країн Заходу у 2024 році становитиме 41 млрд гривень. Наступного року очікується 38 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів УкраїниВсемирный банк