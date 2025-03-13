Україна отримала 1,7 млрд доларів від Канади в рамках ініціативи ERA

Україна отримала від Канади 1,7 млрд доларів. Ці кошти напрвлені в межах ініціативи ERA, до якої залучені країни "Великої сімки".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA", - розповів він.
За словами прем'єра, зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, будуть спрямовані на пріоритетні потреби державного бюджету.
"Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 млрд канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів", - зазначив Шмигаль.
Він також подякував Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію.
Нагадаємо, що ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) - ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.
Наприклад, на початку березня в Україну надійшов перший транш від Великої Британії в рамках ERA на 752 млн фунтів (970 млн доларів). Кошти, як зазначалось вище, забезпечені саме доходами від заморожених російських активів.
Додамо, що у січні 2025 року ЄС уперше передав Україні 3 млрд євро, забезпечених доходами від заморожених російських активів.
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