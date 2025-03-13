Україна отримала 1,7 млрд доларів від Канади в рамках ініціативи ERA

Ініціатива ERA для України

Нагадаємо, що ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) - ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Наприклад, на початку березня в Україну надійшов перший транш від Великої Британії в рамках ERA на 752 млн фунтів (970 млн доларів). Кошти, як зазначалось вище, забезпечені саме доходами від заморожених російських активів.

Додамо, що у січні 2025 року ЄС уперше передав Україні 3 млрд євро, забезпечених доходами від заморожених російських активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.