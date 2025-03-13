Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады в рамках инициативы ERA

Инициатива ERA для Украины

Напомним, что ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) - инициатива, которая предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Например, в начале марта в Украину поступил первый транш от Великобритании в рамках ERA на 752 млн фунтов (970 млн долларов). Средства, как отмечалось выше, обеспечены именно доходами от замороженных российских активов.

Добавим, что в январе 2025 года ЕС впервые передал Украине 3 млрд евро, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

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