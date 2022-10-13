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Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

В Україну надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду. Крім того, Україна розраховує на нову спеціальну програму з наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки", - сказав він.

За його словами, загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.

"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, у 2022 році Україна отримує від МВФ приблизно такі ж суми, які віддає за кредитами попередніх років. Втім Україна розраховує на нову програму розміром від 5 млрд доларів.

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МВФ