Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ

"Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки", - сказав він.

За його словами, загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.

"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, у 2022 році Україна отримує від МВФ приблизно такі ж суми, які віддає за кредитами попередніх років. Втім Україна розраховує на нову програму розміром від 5 млрд доларів.