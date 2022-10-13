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Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда. Кроме того, Украина рассчитывает на новую специальную программу в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - сказал он.

По его словам, всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.

"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке над новой специальной программой, которая заработает в следующем году", - сообщил Шмігаль.

Напомним, в 2022 году Украина получает от МВФ примерно такие же суммы, какие отдает по кредитам предыдущих лет. При этом Украина рассчитывает на новую программу размером от 5 млрд долларов.

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МВФ