Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ

"Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики", - сказал он.

По его словам, всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.

"Также в ближайшее время мы с Фондом приступим к подготовке над новой специальной программой, которая заработает в следующем году", - сообщил Шмігаль.

Напомним, в 2022 году Украина получает от МВФ примерно такие же суммы, какие отдает по кредитам предыдущих лет. При этом Украина рассчитывает на новую программу размером от 5 млрд долларов.