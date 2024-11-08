Україна отримає для випробувань естонські ракети ППО

У Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом естонської компанії Frankenburg Technologies.

Сторони домовилися, що Україна отримає для випробувань ракети ППО. Перші зразки надійдуть протягом найближчих місяців. Ракети призначені перш за все для знищення дронів та здатні збивати цілі на висоті до 2 кілометрів.

За словами директора Frankenburg Technologies Кусті Салма, у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.

Україна та Естонія домовилися, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.

Заступник міністра оборони закликав іноземних виробників надавати Україні випробовувати зброю у бойових умовах.