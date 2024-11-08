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Украина получит для испытаний эстонские ракеты ПВО

Фото: Украина испытает эстонские ракеты ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получит от эстонской компании ракеты для противовоздушной обороны. Они предназначены для уничтожения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Киеве прошла встреча заместителя министра обороны Украины бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством эстонской компании Frankenburg Technologies.

Стороны договорились, что Украина получит для испытаний ракеты ПВО. Первые образцы поступят в ближайшие месяцы. Ракеты предназначены прежде всего для уничтожения дронов и способны сбивать цели на высоте до 2 километров.

По словам директора Frankenburg Technologies Кусти Салма, в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Украина и Эстония договорились, что следующим шагом может стать согласование формата финансирования производства ракет.

Замминистра обороны призвал иностранных производителей предоставлять Украине испытывать оружие в боевых условиях.

 

Производство оружия в Украине

Украина увеличила производство оружия во время войны, а также сотрудничает с иностранными производителями.

Так, оборонный концерн Rheinmetall построит на территории Украины четыре завода, один из них уже работает. Кроме того, Украина в сотрудничестве производит оружие на территории стран-партнеров. Такой шаг был необходим для обеспечения безопасности производства.

Украина также занимается собственными разработками, в частности дальнобойного оружия. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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