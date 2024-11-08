Украина получит для испытаний эстонские ракеты ПВО

В Киеве прошла встреча заместителя министра обороны Украины бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством эстонской компании Frankenburg Technologies.

Стороны договорились, что Украина получит для испытаний ракеты ПВО. Первые образцы поступят в ближайшие месяцы. Ракеты предназначены прежде всего для уничтожения дронов и способны сбивать цели на высоте до 2 километров.

По словам директора Frankenburg Technologies Кусти Салма, в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Украина и Эстония договорились, что следующим шагом может стать согласование формата финансирования производства ракет.

Замминистра обороны призвал иностранных производителей предоставлять Украине испытывать оружие в боевых условиях.