Украина получит от США и ЕС почти 6 млрд долларов на усиление ПВО

США и Европейский Союз согласуют выделение почти 6 млрд долларов на закупку и модернизацию систем противовоздушной обороны для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Помощь от США

Соединенные Штаты одобрили возможную продажу средств для модернизации систем ПВО на ориентировочную сумму 2,68 млрд долларов.

В этот пакет входят:

ракеты S-300 Clone и GAM-67;

ракеты с лазерной наводкой для ПВО увеличенной дальности;

пусковые установки и комплекты для их модификации;

радары RPS 202 для противодействия дронам;

программное обеспечение, техническая документация и запасные части;

инженерная, транспортная и логистическая поддержка.

Финансирование проекта состоится за счет вкладов одной из европейских стран, а также средств американской программы "Внешнее военное финансирование" (FMF).

Поддержка от ЕС

Помимо американских средств Украина получила согласование от Евросоюза на закупку критического вооружения, в том числе средств ПВО, на сумму 3 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

В Минобороны подчеркнули, что это обеспечит непрерывность приоритетных закупок и позволит Силам обороны вовремя получать необходимое оружие для защиты от ракетного террора в преддверии зимы.