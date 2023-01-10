Україна отримає від Швеції 12 одиниць артилерійської системи Archer, - ЗМІ

Українські військові можуть отримати на власне озброєння 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведські ЗМІ .

Відзначається, що для використання системи українським військом необхідно пройти навчання. Однак завдяки тому що французька Caesar і німецька PzH 2000 мають подібні до Archer конструкції та кермо керування, вони триватиме менше часу.

Таку цифру військової допомоги було оприлюднено ще у жовтні 2022 року. Однак безпосередні сроки доставки Archer - невідомі.

Нагадаємо, під час звернення до прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, Зеленський закликав передати ЗСУ системи Archer й посилити спроможності України в захисті неба зенітно-ракетними комплексами RBS-98 й літаками Gripen. Президент також закликав інших західних лідерів підтримати Україну поставками ППО.

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