Украина получит от Швеции 12 единиц артиллерийской системы Archer, - СМИ

Украинские военные могут получить на вооружение 12 единиц шведской артиллерийской системы Archer.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведские СМИ .
Такая цифра военной помощи была обнародована еще в октябре 2022 года. Однако непосредственные сроки доставки Archer – неизвестны.
Отмечается, что для использования системы украинским войскам необходимо пройти обучение. Однако благодаря тому, что французская Caesar и немецкая PzH 2000 имеют подобные Archer конструкции и руль управления, они продлятся меньше времени.
Напомним, во время обращения к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону, Зеленский призвал передать ВСУ системы Archer и усилить возможности Украины в защите неба зенитно-ракетными комплексами RBS-98 и самолетами Gripen. Президент также призвал других западных лидеров поддержать Украину поставками ПВО.
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