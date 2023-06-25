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Україна отримає від Німеччини ще десятки зеніток Gepard, - генерал

Фото: Україна отримає від Німеччини ще десятки зеніток Gepard (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина планує передати Україні ще десятки зенітних установок Gepard. Мова йде про 45 зеніток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини, бригадного генерала Крістіана Фройдінга в інтерв'ю Welt.

Видання зазначає, що Німеччина вже надала Україні 34 зенітки Gepard для захисту неба. Найближчим часом будуть надані ще 15 установок.

"Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США", - сказав генерал.

На думку Фройдінга, протиповітряна оборона є слабким місцем у контрнаступі українських військ. Він наголосив, що Німеччина та партнери роблять все, аби посилити протиракетну оборону.

Бригадний генерал також нагадав, що Німеччина до кінця року також передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T і ще чотири у 2023 році.

Допомога Німеччини

Варто зазначити, що Німеччина на початку російського вторгнення засудила дії Москви, але не поспішала з наданням військової допомоги. Пізніше Міноборони Німеччини надало українській армії засоби протиповітряної оборони, гаубиці, а потім і танки Leopard 2 та Leopard 1.

Нещодавно Берлін також передав тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.

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