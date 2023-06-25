RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит от Германии еще десятки зениток Gepard, - генерал

Фото: Украина получит от Германии еще десятки зениток Gepard (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия планирует передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии, бригадного генерала Кристиана Фройдинга в интервью Welt.

Издание отмечает, что Германия уже предоставила Украине 34 зенитки Gepard для защиты неба. В ближайшее время будут предоставлены еще 15 установок.

"Кроме того мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США", - сказал генерал.

По мнению Фройдинга, противовоздушная оборона является слабым местом в контрнаступлении украинских войск. Он подчеркнул, что Германия и партнеры делают все, чтобы усилить противоракетную оборону.

Бригадный генерал также напомнил, что Германия до конца года также передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и еще четыре в 2023 году.

Помощь Германии

Следует отметить, что Германия в начале российского вторжения осудила действия Москвы, но не спешила с оказанием военной помощи. Позже Минобороны Германии предоставило украинской армии средства противовоздушной обороны, гаубицы, а затем танки Leopard 2 и Leopard 1.

Недавно Берлин передал тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВоенная помощьВойна в УкраинеВойна России против Украины