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Україна отримає від Німеччини ППО, якої немає навіть у Бундесверу: посол назвала терміни

Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (facebook.com/deutschebotschaftkiew)
Автор: Марія Кучерявець

Україна в жовтні може отримати від Німеччини перші сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Цих ППО немає на озброєнні у самого Бундесверу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен в інтерв'ю УП.

"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", - розповіла Фельдгузен.

За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.

"Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", - підсумувала посол.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина опублікувала повний список того, що готується до відправлення в Україну і серед переліку була і система IRIS-T, при цьому їх кількість не уточнена.

Додамо, про те, що відомо про німецькі IRIS-T та в чому їх особливість - РБК-Україна раніше зібрало у своєму матеріалі.

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